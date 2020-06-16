ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Виннице нетрезвая женщина сбила четырех детей

Новости » Происшествия     16.06.2020 - 11:56
В Виннице нетрезвая женщина сбила четырех детей

Один из мальчиков сейчас находится в травматической коме с открытой черепно-мозговой травмой

Вчера около 21:50 в Виннице женщина в состоянии алкогольного опьянения сбила четырех маленьких детей. Всех их госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Как сообщается, 32-летняя женщина в нетрезвом состоянии пыталась совершить разворот на своей машине задним ходом и сбила четырех мальчиков в возрасте 4, 6, 7 и 8 лет, которые играли у соседского двора. В результате наезда они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Винницкую областную детскую клиническую больницу.

Как отмечается, один из мальчиков сейчас находится в травматической коме с открытой черепно-мозговой травмой. Во время медицинского освидетельствования у женщины зафиксировали 1.07 промилле алкоголя, что в пять раз превышает допустимую норму.

Правоохранителями открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, которые повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкие телесные повреждения). За такое правонарушение женщине грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве во время оформления дорожно-транспортной аварии сбили сотрудницу патрульной полиции.

Кроме того, ранее сообщалось, что в Харькове произошла авария с участием автомобиля патрульной полиции и Daewoo Lanos, жертвами которой стали 4 человека.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ДТПВинницапреступлениянаездсбили
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь