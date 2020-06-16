В Виннице нетрезвая женщина сбила четырех детей

Один из мальчиков сейчас находится в травматической коме с открытой черепно-мозговой травмой

Вчера около 21:50 в Виннице женщина в состоянии алкогольного опьянения сбила четырех маленьких детей. Всех их госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Как сообщается, 32-летняя женщина в нетрезвом состоянии пыталась совершить разворот на своей машине задним ходом и сбила четырех мальчиков в возрасте 4, 6, 7 и 8 лет, которые играли у соседского двора. В результате наезда они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Винницкую областную детскую клиническую больницу.

Как отмечается, один из мальчиков сейчас находится в травматической коме с открытой черепно-мозговой травмой. Во время медицинского освидетельствования у женщины зафиксировали 1.07 промилле алкоголя, что в пять раз превышает допустимую норму.

Правоохранителями открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, которые повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкие телесные повреждения). За такое правонарушение женщине грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве во время оформления дорожно-транспортной аварии сбили сотрудницу патрульной полиции.

Кроме того, ранее сообщалось, что в Харькове произошла авария с участием автомобиля патрульной полиции и Daewoo Lanos, жертвами которой стали 4 человека.

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Автор: Андрей Козловский