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В Днепропетровской области произошел взрыв в доме

Новости » Происшествия     03.05.2020 - 21:04
В Днепропетровской области произошел взрыв в доме
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Дом был полностью разрушен

В Днепропетровской области сегодня произошел взрыв в одноэтажном жилом доме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным спасателей, инцидент произошел около 12:30 в селе Дмитровка на территории дачного общества по улице Бузковой. Спасатели по прибытию установили, что в результате взрыва газового баллона произошло полное разрушение здания и возник пожар.

"На момент разрушения владельцы дома отсутствовали", - отметили в службе.

Пожар был ликвидирован в 14:04. Погибших и пострадавших в результате взрыва не было обнаружено.

Напомним, ранее сообщалось, что на российской плавбазе "Всеволод Сибирцев" на Находкинском судоремонтном заводе произошел взрыв газа. Предварительно, на плавбазе взорвался газовый баллон. В результате взрыва погиб один человек.

Также РБК-Украина писало, что в Житомирской области из-за поджога сухостоя погибла 79-летняя женщина. Женщина решила сжечь сухостой на приусадебном участке, но огонь стал неконтролируемым из-за ветреной погоды.

Кроме того, недавно в сирийском городе Африн произошел взрыв нефтяной цистерны. В результате взрыва погибли более 30 человек. Турецкие СМИ писали, что взрыв мог быть террористической атакой.

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Новости Украины Днепропетровская областьГСЧСвзрыв газа
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