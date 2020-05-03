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У Дніпропетровській області стався вибух в будинку

Новини » Надзвичайні події     03.05.2020 - 21:04
У Дніпропетровській області стався вибух в будинку
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Будинок був повністю зруйнований

У Дніпропетровській області сьогодні стався вибух в одноповерховому житловому будинку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними рятувальників, інцидент стався близько 12:30 у селі Дмитрівка на території дачного товариства по вулиці Бузкова. Рятувальники по прибуттю встановили, що в результаті вибуху газового балону сталося повне руйнування будівлі та виникла пожежа.

"На момент руйнування власники будинку були відсутні", - зазначили у службі.

Пожежа була ліквідована о 14:04. Загиблих та постраждалих внаслідок вибуху не було виявлено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, шо на російській плавбазі "Всеволод Сибірцев" на Находкінському судноремонтному заводі стався вибух газу. Попередньо, на плавбазі вибухнув газовий балон. В результаті вибуху загинула одна людина.

Також РБК-Україна писало, що у Житомирській області через підпал сухостою загинула 79-річна жінка. Жінка вирішила спалити сухостій на присадибній ділянці, але вогонь став неконтрольованим через вітряну погоду.

Крім того, нещодавно у сирійському місті Афрін стався вибух нафтової цистерни. В результаті вибуху загинули понад 30 людей. Турецькі ЗМІ писали, що вибух міг бути терористичною атакою.

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