На крупной российской плавбазе произошел взрыв, есть погибшие

Фото с места происшествия (25.mchs.gov.ru)

Возгорание, предположительно, произошло во время сварочных работ

На крупной российской плавбазе "Всеволод Сибирцев" на Находкинском судоремонтном заводе произошел взрыв газа, в результате чего погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, возгорание, предположительно, произошло во время сварочных работ, но без "открытого горения". Задымление обнаружили в трюме судна. В результате пострадали люди.

"Один человек, это сварщик, погиб. Еще одна женщина пострадала, она госпитализирована", - сообщил руководитель компании "Доброфлот" Александр Ефремов.

По данным СМИ, на территории плавбазы взорвался газовый баллон.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине возник пожар возле военных складов в Балаклее. Вскоре его удалось потушить. Пожарная безопасность вокруг арсенала, с учетом засушливых погодных условий, находится на постоянном контроле.

Также РБК-Украина писало, что ОБСЕ зафиксировала увеличение количества взрывов на Донбассе почти в 10 раз.

Также сообщалось, что более 30 человек погибли в результате взрыва нефтяной цистерны в северном сирийском городе Африн. По предварительной информации, произошла террористическая атака.