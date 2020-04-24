В Днепропетровской области подтвердили почти 30 новых заболеваний COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в области 224 зараженных коронавирусом

В Днепропетровской области подтвердили 29 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Днепропетровском областном совете в Telegram.

Сообщается, что новые случаи были подтверждены в Днепре - 10, Кривом Роге - 10, Днепровском районе - 3, Першотравенске - 3, и Петриковском районе - 1.

"По состоянию на 24.04.2020 общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по области составляет 224 случая", - сообщили в облсовете.

Отметим, по состоянию на утро 24 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом возросло до 7647 человек. Из них за прошлые сутки подтвердили 477 новых заболеваний. Умерли в Украине 193 пациента с COVID-19, из них 6 - за прошлые сутки.

Ранее сообщалось, что в США сообщили о новых симптомах коронавируса - боли в мышцах, головная боль, а также потеря вкуса и обоняния. Симптомы могут проявляться в промежутке между вторым и 14-м днями после заражения.

Кроме этого в Министерстве здравоохранения заявили, что Украина может стать пятой страной в мире, где запустят массовую ИФА-диагностику для выявления антител к коронавирусу. На данный момент используется ПЦР-тесты.