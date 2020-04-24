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Список симптомов коронавируса расширили

Новости » Коронавирус     24.04.2020 - 13:21
Список симптомов коронавируса расширили
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Симптомы могут проявляться в промежутке между вторым и 14-м днями после заражения

В США сообщили о новых симптомах коронавируса - боли в мышцах, головная боль, а также потеря вкуса и обоняния. Об этом сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний США.

Теперь весь список симптомов такой: температура, кашель, озноб, одышка, тремор, мышечные и/или головные боли, боль в горле, утрата вкуса или обоняния. Хотя ранее были только - лихорадка, одышка и кашель.

Симптомы могут проявляться в промежутке между вторым и 14-м днями после заражения.

Напомним, ученые Института будущего человечества Оксфордского университета, Австралийского национального университета и Гарвардского университета спрогнозировали активность распространения коронавирусной болезни на территории Украины и подготовили четыре сценария до марта 2021 года.

В самом худшем сценарии заболеет до 34 млн украинцев. Но только в случае отмены карантина через 2 недели и его непродлении.

РБК-Украина писало, что вчера в Украине установили новый антирекорд по количеству зараженных коронавирусом, заразились почти 600 людей. Сегодня на 101 человек меньше инфицированных.

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