ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Днепропетровской области подтвердили 12 новых случаев COVID-19

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 21:37
В Днепропетровской области подтвердили 12 новых случаев COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В области было проведено 94 исследования на COVID-19

В Днепропетровской области лабораторно подтвердили еще 12 случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Сообщается, что такое количество случаев подтвердили не только в области, но и в Днепре.

"12 новых случаев заболевания коронавирус среди жителей Днепра и области", - говорится в сообщении.

Всего в области по состоянию на вечер 6 апреля проведено 94 исследования на COVID-19.

Напомним, в Ровенской области зафиксировали новый случай коронавируса. Инфекцию обнаружили у мужчины из Ровно, который контактировал с предварительно обнаруженными больными.

Кроме того, в Тернопольской области из-за коронавируса умер еще один человек, мужчина 57 лет из города Залещики. Его состояние в последние дни ухудшилось. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Добавим, что в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

В Ровенской области зафиксировали еще один случай коронавируса Коронавирус вызвал самый серьезный кризис в истории ЕС, - Меркель
Новости Украины Днепропетровская областьКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь