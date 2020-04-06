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У Дніпропетровській області підтвердили 12 нових випадків COVID-19

Новини » Коронавірус     06.04.2020 - 21:37
У Дніпропетровській області підтвердили 12 нових випадків COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В області було проведено 94 дослідження на COVID-19

У Дніпропетровській області лабораторно підтвердили ще 12 випадків, коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОДА.

Повідомляється, що така кількість випадків підтвердили не тільки в області, але і в Дніпрі.

"12 нових випадків захворювання коронавірус серед жителів Дніпра і області", - йдеться в повідомленні.

Всього в області за станом на вечір 6 квітня проведено 94 дослідження на COVID-19.

Нагадаємо, у Рівненській області зафіксували новий випадок коронавірусу. Інфекцію виявили у чоловіка з Рівного, який контактував з попередньо виявленими хворими.

Крім того, у Тернопільській області через коронавірус помер ще один чоловік, чоловік 57 років з міста Заліщики. Його стан в останні дні погіршився. Пацієнта підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Додамо, що в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.

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