В Днепропетровской области коронавирусом заразились еще 5 человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мэр города призывает жителей области праздновать Пасху дома

В Днепропетровской области лабораторно подтвердили 5 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной госадминистрации.

Как сообщается, коронавирус зарегистрирован в Кривом роге - три случая и в Днепре - два случая. Всего в Днепропетровской области лабораторно подтверждено 94 случая инфицирования COVID-19.

Кроме того, председатель облгосадминистрации Александр Бондаренко призвал всех жителей области праздновать Пасху дома.

"Празднуйте Пасху дома. Тогда карантин завершится быстрее”, - заявил Бондаренко.

Напомним, коронавирус продолжает распространяться в Украине. За сутки заразились З97 человек, умерли от осложнений болезни 8. На данный момент подтвержден диагноз COVID-19 у 4662 украинца, зафиксировано 125 летальных случаев, 246 пациентов выздоровели.

Также в Харькове из областной инфекционной больницы сбежал мужчина с коронавирусом, которого доставили из психиатрической больницы.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области вылечились еще три человека от коронавируса COVID-19.