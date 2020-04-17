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У Дніпропетровській області коронавірусом заразились ще 5 осіб

Новини » Коронавірус     17.04.2020 - 15:41
У Дніпропетровській області коронавірусом заразились ще 5 осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Мер міста закликає мешканців області святкувати Великдень вдома

У Дніпропетровській області лабораторно підтвердили 5 нових випадків інфікування коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської обласної держадміністрації.

Як повідомляється, коронавірус зареєстровано в Кривому розі - три випадки та в Дніпрі - два випадки. Загалом в Дніпропетровській області лабораторно підтверджено 94 випадки інфікування COVID-19.

Крім того, голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко закликав усіх мешканців області святкувати Великдень вдома.

"Святкуйте Великдень вдома. Тоді карантин завершиться швидше”, - заявив Бондаренко.

Нагадаємо, коронавірус продовжує поширюватися в Україні. За добу заразилися З97 осіб, померли від ускладнень хвороби 8. На цей момент підтверджено діагноз COVID-19 у 4662 українців, зафіксовано 125 летальних випадків, 246 пацієнтів одужали.

Також у Харкові з обласної інфекційної лікарні втік чоловік з коронавірусом, якого доставили з психіатричної лікарні.

Раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області вилікувались ще три людини від коронавірусу COVID-19.

Наступним епіцентром пандемії коронавірусу може стати Африка, - ВООЗ Рівень смертності від коронавірусу в Україні становить 2,7%
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