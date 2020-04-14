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В Днепропетровской области выздоровели от коронавируса еще три человека

Новости » Коронавирус     14.04.2020 - 09:39
В Днепропетровской области выздоровели от коронавируса еще три человека
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в области 71 случай заболевания

В Днепропетровской области вылечились еще три человека от коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в Днепропетровском областном совете в Telegram.

Сообщается, что по состоянию на утро 14 апреля в Днепропетровской области выздоровели уже 8 человек.

При этом общее количество инфицированных за все время 71 человек. Из них 11 были подтверждены за последние сутки. Всего было проведено за 13 апреля 233 лабораторных анализа. За все время методом ПЦР обследовано 1316 человек.

Отметим, по состоянию на 9 утра 14 апреля в Украине подтверждено 3372 случаев заболевания коронавирусом. Из них за последние сутки выявлено 270 новых случаев заражения.

Также РБК-Украина писало, что за последние сутки в Украине от коронавируса умерли 5 человек. Всего количество летальных случаев в стране увеличилось до 98.

Кроме этого сообщалось, что во Всемирной организации здравоохранения заявили, что не все люди, которые выздоравливают от коронавируса, имеют антитела для борьбы с повторным заражением. У части излечившихся пациентов отсутствовал ответ антител.

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