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В Днепропетровской области в ДТП с автобусом пострадали 15 человек, водитель скрылся

Днепр, Четверг 23 июля 2020 19:30
В Днепропетровской области в ДТП с автобусом пострадали 15 человек, водитель скрылся
Фото: знак ДТП (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Водителя транспортного средства разыскивает полиция

В Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса пострадали 15 человек. Водитель автобуса скрылся с места происшествия, его разыскивают.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство выехало за пределы автодороги, слетело в кювет и перевернулось.

В автобусе находились 20 пассажиров. Пострадавших доставили в больницу.

Сейчас правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по факту аварии, которая повлекла травмирование людей.

Напомним, ранее автобус въехал в электроопору в Запорожье; в результате столкновения пострадали 6 пассажиров, среди них несовершеннолетняя девушка.

Кроме того, автобус с пассажирами перевернулся в Словакии; в результате аварии пострадали 5 человек, большинство из них - дети.

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