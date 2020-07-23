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У Дніпропетровській області в ДТП з автобусом постраждали 15 людей, водій втік

Дніпро, Четвер 23 липня 2020 19:30
У Дніпропетровській області в ДТП з автобусом постраждали 15 людей, водій втік
Фото: знак ДТП (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Водія транспортного засобу розшукує поліція

У Дніпропетровській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участі маршрутного автобусу постраждали 15 людей. Водій автобуса втік з місця події, його розшукують.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Попередньо, водій автобусу не впорався з керуванням, в результаті чого транспортний засіб виїхав за межі автодороги, злетів у кювет та перекинувся.

В автобусі перебували 20 пасажирів. Постраждалих доставили до лікарні.

Наразі правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за фактом аварії, яка спричинила травмування людей.

Нагадаємо, раніше автобус в'їхав у електроопору в Запоріжжі; в результаті зіткнення постраждали 6 пасажирів, серед них неповнолітня дівчина.

Крім того, автобус з пасажирами перевернувся у Словаччині; внаслідок аварії постраждали 5 людей, більшість з них - діти.

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