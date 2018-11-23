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У Дніпропетровській обл. п'яний водій збив вагітну жінку з дитиною

Новини » Надзвичайні події    23.11.2018 - 15:03
У Дніпропетровській обл. п'яний водій збив вагітну жінку з дитиною
Фото: місце події (dp.npu.gov.ua)

Винуватцеві ДТП загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі

У Дніпропетровській області п'яний водій збив вагітну жінку та дворічну дитину. В результаті ДТП жінка потрапила в реанімацію, а дитину госпіталізували з незначними травмами, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції Дніпропетровської області.

Як зазначається, в результаті наїзду 31-річна жінка, яка перебуває на 8-му місяці вагітності, отримала відкриту черепно-мозкову травму та була госпіталізована у реанімаційне відділення лікарні.

"Її дворічний син, який сидів у дитячій колясці, отримав незначні забої. Він також доставлений у медичний заклад", - повідомили в поліції.

Перевірка 50-річного водія на стан алкогольного або наркотичного сп'яніння виявила в його крові 2,22 проміле алкоголю. При цьому природний вміст алкоголю в крові людини становить менше 0,3 проміле.

Винуватцеві ДТП загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі, можливо, з позбавленням права керувати транспортним засобом.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.

У Дніпропетровській обл. п'яний водій збив вагітну жінку з дитиноюФото: місце події (dp.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Харкові в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з військової "швидкої" постраждали троє людей. В результаті аварії 38-річний водій автомобіля ВАЗ, його 36-річна дружина та 7-річна дитина були доставлені в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в селі Качали (Київська область) п'яний водій збив двох дітей і зник з місця події.

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