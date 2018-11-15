В Харькове в результате ДТП с военной "скорой" пострадали три человека

Фото: ДТП в Харькове (hk.npu.gov.ua)

На данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства

В Харькове в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с военной "скорой" пострадали трое людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как отмечается, авария произошла сегодня около 9:20 на перекрестке Московского проспекта и бульвара Богдана Хмельницкого, где столкнулись автомобили "Богдан-2251" и ВАЗ-2104.

"38-летний водитель автомобиля ВАЗ, его 36-летняя жена и 7-летний ребенок доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. На месте работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства согласно Уголовного кодекса Украины.

Фото: ДТП в Харькове (hk.npu.gov.ua)

Как сообщает местное издание "Городской Дозор", по информации пресс-службы горсовета Харькова, женщина и ребенок - в операционной, мужчина на стадии обследований.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в селе Качалы (Киевская область) пьяный водитель сбил двух детей и скрылся с места происшествия.

Добавим, также сообщалось, что 12 ноября в результате аварии с диким животным на территории Чернобыльской зоны пострадали четверо иностранцев: водитель авто и трое пассажиров.