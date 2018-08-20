Под Днепром фура протаранила пассажирский автобус, есть пострадавшие

В результате аварии пострадали не менее 13 человек

В Днепропетровской области в районе села Обуховка на трассе Н-31 фура протаранила пассажирский автобус, в результате чего пострадали 13 человек. Об этом сообщает сайт 056.ua со ссылкой на пресс-секретаря местного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Дарью Гречищеву.

Сообщается, что авария произошла в 07:10 на автодороге Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка. В результате столкновения грузовика с пассажирским "Богданом" пострадали 13 человек, маршрутка перевернулась. На месте аварии работают патрульные и спасатели.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что под Киевом на Новоирпенской трассе произошло ДТП, в результате 4 человека погибли, еще 3 находятся в тяжелом состоянии. Авария произошла вечером в результате столкновения внедорожника Suzuki и Citroën. В один момент водитель Suzuki решил развернуться через две сплошные полосы, не пропустив при этом Citroën. Как следствие, последний влетел ему в бок.

До этого стало известно, что в Харьковской области возле села Песчаное Волчанского района произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли три человека, еще один человек пострадал.