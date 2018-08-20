Під Дніпром фура протаранила пасажирський автобус, є постраждалі

В результаті аварії постраждали не менше 13 людей

У Дніпропетровській області в районі села Обухівка на трасі Н-31 фура протаранила пасажирський автобус, в результаті чого постраждали 13 людей. Про це повідомляє сайт 056.ua з посиланням на прес-секретаря місцевого управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Дарину Гречищеву.

Повідомляється, що аварія сталася о 07:10 на автодорозі Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка. В результаті зіткнення вантажівки з пасажирським "Богданом" постраждали 13 осіб, маршрутка перекинулася. На місці аварії працюють патрульні і рятувальники.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що під Києвом на Новоірпінській трасі сталася ДТП, в результаті 4 людини загинули, ще 3 знаходяться у важкому стані. Аварія сталася ввечері в результаті зіткнення позашляховика Suzuki і Citroën. В один момент водій Suzuki вирішив розвернутися через дві смуги, не пропустивши при цьому Citroën. Як наслідок, останній влетів йому в бік.

До цього стало відомо, що у Харківській області біля села Піщане Вовчанського району сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинули три людини, ще одна особа постраждала.