В Днепро-Бугском лимане ожидается резкий спад уровня моря

Синоптики предупредили о спаде уровня моря в Днепро-Бугском лимане с достижением стихийных отметок. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в результате этого возможно усложнение работы предприятий морской отрасли и морского транспорта.

"По данным Украинского гидрометцентр, до конца суток 6 февраля в Днепро-Бугском лимане ожидается спад уровня моря с достижением стихийных отметок (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня погода остается холодной, объявлено штормовое предупреждение, снег до 50 см, гололед, метели. С 7 февраля ослабление и прекращение осадков и явлений; снижение температуры ночью до -7-13, днем до -1-6; в восточных областях и Карпатах ночью -11-16, днем -5-10.

Отметим, в Украине четыре дня подряд идет сильный снег и объявлено штормовое предупреждение.

Кроме того, 5-6 февраля, в связи со снегопадами и метелями, в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).