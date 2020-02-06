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Резкое похолодание и полуметровый снег: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Новости » Общество     06.02.2020 - 08:16
Резкое похолодание и полуметровый снег: синоптики предупредили об ухудшении погоды
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

С 7 февраля ослабление и прекращение осадков и значительное понижение температуры

Погода в Украине 6 февраля остается холодной, объявлено штормовое предупреждение, снег до 50 см, гололед, метели. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

В южных, восточных и Днепропетровской областях сложные погодные условия (II оранжевый уровень опасности): ночью и утром значительный, местами сильный снег, порывы ветра 17-22 м/с, в южных областях местами 25-30 м/с, метели, снежные заносы.

Сегодня в центральных областях значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с; местами гололед и налипание мокрого снега, метели; на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 10-15 см.

В Кировоградской, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей образование снежного покрова 30-50 см, на дорогах снежные заносы, гололедица. 6 февраля в Киеве и Киевской области на дорогах гололедица.

С 7 февраля ослабление и прекращение осадков и явлений; снижение температуры ночью до -7-13, днем до -1-6; в восточных областях и Карпатах ночью -11-16, днем -5-10.

"Ожидаемые погодные условия будут влечь нарушение и прекращение движения транспорта на дорогах и улицах, осложнят работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в "Укравтодоре" сообщили, что по состоянию на утро 6 февраля в Донецкой, Луганской, Одесской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях снег, местами сильный, в Одесской области ограничено движение крупногабаритного транспорта на М-15 Одесса-Рени, км 11+700-306+150.

Напомним, в Украине четыре дня подряд идет сильный снег и объявлено штормовое предупреждение.

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