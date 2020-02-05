В Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги

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В Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность

Погода в Украине сегодня, 5 февраля, ухудшилась, в горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, по прогнозу Укргидрометцентра, 5-6 февраля, в связи со снегопадами и метелями, в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Отметим, сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение. В Карпатах сильный снег (прирост снежного покрова 30-50 см). Также в Кировоградской и Днепропетровской, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей выпадет снег до 50 см.

Как прогнозируют синоптики, с 7 февраля ожидается ослабление и прекращение осадков, а вместе с тем и понижение температуры воздуха ночью до -7-13, днем до -1-6, в восточных областях и Карпатах ночью -11-16, днем -5-10.

Кроме того, сообщается, что сегодня в горных районах снежный покров достигает 1,2 м, десятки сел и городов Ивано-Франковской области остались без света. В общем электричество отсутствует в 10 районах области.