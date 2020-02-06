Метель и дожди: прогноз погоды на сегодня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В западных, северных, центральных и южных областях сегодня сильный снег

Погода в Украине 6 февраля ухудшится, пойдет сильный снег и дожди, а также похолодает. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных областях сегодня сильный снег, днем 0+2 и ночью так же. Такая же погода и в северных областях. Синоптики прогнозируют сильные осадки в центре страны, там температура воздуха днем составит -1+1, и ночью так же.

На востоке Украины тоже сегодня сильный снег, днем +1+3, и ночью так же. В тот самый момент, в южных и Запорожской областях сильные дожди, температура воздуха днем составит +5+8, а ночью +4+6.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня сильный снег, днем -1+1 и ночью так же.

Напомним, с 7 февраля ожидается ослабление и прекращение осадков, а вместе с тем и понижение температуры воздуха ночью до -7-13, днем до -1-6, в восточных областях и Карпатах ночью -11-16, днем -5-10.

Кроме того, 5-6 февраля, в связи со снегопадами и метелями, в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).