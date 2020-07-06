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В Днепре возник пожар на территории 3 гектаров: горел сухостой

Новости » Происшествия     06.07.2020 - 22:23
В Днепре возник пожар на территории 3 гектаров: горел сухостой
Фото: результаты пожара в Днепре (dsns.gov.ua)

Спасателям удалось ликвидировать пожар спустя почти час

В понедельник днем, 6 июля, произошло возгорание сухостоя вблизи садового товарищества в Амур-Нижнеднепровском районе города Днепр. Огонь распространился на территорию 3 гектаров.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

На место пожара отправились 9 человек из состава ведомства и две единицы техники.

"Огнем уничтожено сухостой на площади 3 гектаров. Пожар локализован в 17:36 и ликвидирован в 18:25", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 июля вблизи поселка городского типа Юрьевка в Днепропетровской области вспыхнул пожар в экосистеме, пламя распространилось на территорию 3 гектаров.

Также РБК-Украина писало, что в Николаевской области вспыхнул пожар на свалке, который охватил площадь в 1000 кв. метров.

Отметим, ранее синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины ФК Днепрпожар
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