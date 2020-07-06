ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Дніпрі виникла пожежа на території 3 гектарів: горів сухостій

Новини » Надзвичайні події     06.07.2020 - 22:23
У Дніпрі виникла пожежа на території 3 гектарів: горів сухостій
Фото: результати пожежі в Дніпрі (dsns.gov.ua)

Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу через майже годину

У понеділок вдень, 6 липня, сталося загорання сухостою поблизу садового товариства в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпро. Вогонь поширився на територію 3 гектарів.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

На місце пожежі вирушили 9 осіб зі складу відомства і дві одиниці техніки.

"Вогнем знищено сухостій на площі 3 га. Пожежу локалізовано о 17:36 і ліквідовано о 18:25", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 липня поблизу селища міського типу Юр'ївка Дніпропетровської області спалахнула пожежа в екосистемі, полум'я поширилося на територію 3 гектарів.

Також РБК-Україна писало, що в Миколаївській області спалахнула пожежа на звалищі, яка охопила площу в 1000 кв. метрів.

Зазначимо, раніше синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України ФК Дніпропожежа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся