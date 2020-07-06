У Дніпрі виникла пожежа на території 3 гектарів: горів сухостій

Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу через майже годину
У понеділок вдень, 6 липня, сталося загорання сухостою поблизу садового товариства в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпро. Вогонь поширився на територію 3 гектарів.
Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.
На місце пожежі вирушили 9 осіб зі складу відомства і дві одиниці техніки.
"Вогнем знищено сухостій на площі 3 га. Пожежу локалізовано о 17:36 і ліквідовано о 18:25", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 5 липня поблизу селища міського типу Юр'ївка Дніпропетровської області спалахнула пожежа в екосистемі, полум'я поширилося на територію 3 гектарів.
Також РБК-Україна писало, що в Миколаївській області спалахнула пожежа на звалищі, яка охопила площу в 1000 кв. метрів.
Зазначимо, раніше синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні.
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Автор: Максим Зайченко