В Днепре трамвай сошел с рельсов и наехал на пешехода
Фото: в Днепре трамвай наехал на пешехода (скриншот YouTube)
В Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая. В результате погибла женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Відкритий.
Авария произошла на пересечении улиц Пастера и проспекта Яворницкого. Трамвай №9, входя в поворот, сошел с рельсов и наехал на пешехода.
"Транспортное средство зажало женщину-пешехода между вагоном и светофором", - уточняет издание.
От полученніх травм пострадавшая умерла на месте.
На месте происшествия собрались люди. Они вызвали полицию и скорую помощь.
Напомним, что в Ивано-Франковской области горела больница. В результате погибли 4 человека.