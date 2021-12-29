В Днепре трамвай сошел с рельсов и наехал на пешехода

В Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая. В результате погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Відкритий .

Авария произошла на пересечении улиц Пастера и проспекта Яворницкого. Трамвай №9, входя в поворот, сошел с рельсов и наехал на пешехода.

"Транспортное средство зажало женщину-пешехода между вагоном и светофором", - уточняет издание.

От полученніх травм пострадавшая умерла на месте.

На месте происшествия собрались люди. Они вызвали полицию и скорую помощь.