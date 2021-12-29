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Взрыв в больнице на Прикарпатье: число жертв возросло до четырех человек

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Украина, Среда 29 декабря 2021 00:52
Взрыв в больнице на Прикарпатье: число жертв возросло до четырех человек Фото: в результате взрыва в больнице на Прикарпатье погибло 4 человека (facebook.com/frankivsk.police)
Автор: Наталья Скороход

Возросло число погибших в Ивано-Франковской области в результате взрыва в Косовской центральной районной больнице. По последним данным, жертвами взрыва стали четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОГА Светлану Онищук.

По последним данным, в Косовской центральной районной больнице, где произошел взрыв, четыре человека погибли.

"Один человек погиб от болезни COVID-19, трое - от пожара", - сообщила глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Светлана Онищук.

Также по ее словам, еще трое человек пострадали от взрыва. Их направили в Ивано-Франковскую областную больницу.

"Им предоставляется весь спектр помощи", - сказала Онищук.

Также она подчеркнула, что все экстренные службы города работают в экстренном режиме.

Взрыв в больнице на Прикарпатье: число жертв возросло до четырех человек

Также из сообщений полиции в Ивано-Франкосвксой области стало известно, что на место сразу прибыли следственно-оперативная группа, следователи следственного управления, эксперты-криминалисты, спасатели и другие экстренные службы.

Взрыв в больнице на Прикарпатье: число жертв возросло до четырех человек

На месте происшествия полицейские обеспечивают охрану общественного порядка.

"Следователи осуществляют первоочередные необходимые меры по установлению обстоятельств и причин пожара. Информация о происшествии внесена в журнал Единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях", - говорится в сообщении.

Взрыв в больнице на Прикарпатье: число жертв возросло до четырех человек

По окончании осмотра места происшествия будет решаться вопрос об открытии уголовного производства.

Как известно, 28 декабря вечером в Косовской центральной районной больнице в Ивано-Франковской области произошел взрыв в реанимационной палате. Вначале сообщалось о двух погибших.

Напомним, что под Львовом произошел взрыв газа в жилом доме. В результате пострадала семья из пяти человек.

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