У Дніпрі трамвай зійшов з рейок і наїхав на пішохода

У Дніпрі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трамвая. В результаті загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Відкритий .

Аварія сталася на перетині вулиць Пастера та проспекту Яворницького. Трамвай №9, входячи в поворот, зійшов з рейок і наїхав на пішохода.

"Транспортний засіб затиснув жінку-пішохода між вагоном і світлофором", - уточнює видання.

Від отриманих травм постраждала померла на місці.

На місці події зібралися люди. Вони викликали поліцію і швидку допомогу.