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У Дніпрі трамвай зійшов з рейок і наїхав на пішохода

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Україна, Середа 29 грудня 2021 01:45
У Дніпрі трамвай зійшов з рейок і наїхав на пішохода Фото: у Дніпрі трамвай наїхав на пішохода (скріншот YouTube)
Автор: Наталья Скороход

У Дніпрі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трамвая. В результаті загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Відкритий.

Аварія сталася на перетині вулиць Пастера та проспекту Яворницького. Трамвай №9, входячи в поворот, зійшов з рейок і наїхав на пішохода.

"Транспортний засіб затиснув жінку-пішохода між вагоном і світлофором", - уточнює видання.

Від отриманих травм постраждала померла на місці.

На місці події зібралися люди. Вони викликали поліцію і швидку допомогу.

Нагадаємо, що в Івано-франківській області горіла лікарня. В результаті загинули 4 особи.

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