ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Броварах в косметологическом кабинете произошел взрыв, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    01.11.2018 - 19:37
Фото: Взрыв в Броварах (пресс-служба ДСНС)
Фото: Взрыв в Броварах (пресс-служба ДСНС)

С ожогами в больницу увезли двух женщин

В городе Бровары в Киевской области в кабинете косметологии на улице Гагарина произошел взрыв. Ожоги первой и второй степеней получили две женщины, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"1 ноября в 12:00 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о том, что в городе Бровары на улице Гагарина в четырехэтажном здании ООО "БПК Бровары" произошел взрыв", - говорится в сообщении.

Спасатели установили, что взрыв произошел непосредственно в кабинете косметологии. Из здания эвакуировали 30 человек.

Пожар полностью ликвидировали, на месте работало 20 человек и 5 единиц спецтехники. Причина взрыва пока неизвестна.

Напомним, ранее в Харькове неизвестные подорвали банкомат. Это произошло на улице Большая Панасовская в Холодногорском районе города. Правоохранители сообщают, что сдетонировало самодельное взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал.

Взрыв в ночном клубе в Сумах: суд начнет рассмотрение материалов расследования
Новости Украины Киевская областьВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь