В Броварах в косметологическом кабинете произошел взрыв, есть пострадавшие

Фото: Взрыв в Броварах (пресс-служба ДСНС)

С ожогами в больницу увезли двух женщин

В городе Бровары в Киевской области в кабинете косметологии на улице Гагарина произошел взрыв. Ожоги первой и второй степеней получили две женщины, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"1 ноября в 12:00 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о том, что в городе Бровары на улице Гагарина в четырехэтажном здании ООО "БПК Бровары" произошел взрыв", - говорится в сообщении.

Спасатели установили, что взрыв произошел непосредственно в кабинете косметологии. Из здания эвакуировали 30 человек.

Пожар полностью ликвидировали, на месте работало 20 человек и 5 единиц спецтехники. Причина взрыва пока неизвестна.

Напомним, ранее в Харькове неизвестные подорвали банкомат. Это произошло на улице Большая Панасовская в Холодногорском районе города. Правоохранители сообщают, что сдетонировало самодельное взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал.