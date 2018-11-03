У Дніпрі внаслідок пожежі в багатоповерхівці загинули 3 людини

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Серед загиблих - дитина

У Дніпрі в суботу, 3 листопада, внаслідок пожежі в багатоповерхівці загинули 3 людини, ще одна дитина отримала поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дежслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, пожежа виникла о 00:25 у п'ятиповерховому житловому будинку по вул. Робоча, 164. Внаслідок пожежі загинули 3 людини, серед жертв - дитина 2014 року народження. Крім того, ще одна дитина 2013 року народження отримала поранення, її було госпіталізовано до лікарні.

"О 01:01 підрозділами ДСНС пожежу було ліквідовано на площі 2 м2. До гасіння залучалось 8 чоловік та 2 одиниці техніки ДСНС", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Броварах внаслідок вибуху у косметичному салоні 2 жінки отримали поранення. Вибух стався безпосередньо в кабінеті косметології. З будівлі евакуювали 30 осіб.

Додамо, що за даними ДСНС протягом тижня, з 22 по 28 жовтня 2018 року, на пожежах в Україні загинули 37 осіб.