В Днепре реорганизуют некоторые медицинские учреждения в рамках медреформы

В результате реорганизации город получит экономию в свыше 30 млн грн бюджетных средств
В Днепре проведут реорганизацию некоторых медицинских учреждений. Это должно повысить качество их услуг.
Об этом сообщил заместитель городского головы, директор департамента охраны здоровья населения Днепропетровского горсовета Андрей Бабский во время пресс-конференции.
В частности, объединят:
По словам Бабского, объединение больниц - требование медицинской реформы. В то же время медработники будут работать, а качество медицинского обеспечения и услуг для пациентов Днепра не пострадает, а наоборот - значительно улучшится благодаря более мощному финансированию НСЗУ.
"Как известно, на сегодня лечебные заведения как коммунальные некоммерческие предприятия заключают договоры с НСЗУ для получения финансирования. Крупные больницы получают мощное финансирование. Некоторые из них даже вдвое-втрое больше, чем когда была субвенция из государственного бюджета. В то же время небольшие больницы, в том числе и поликлиники, сейчас значительно недофинансированы. Поэтому объединение лечебных учреждений позволит, так сказать, спасти наши небольшие больницы. В результате в городе будут четыре большие мощные медицинские объединения - это больницы № 4, № 6, № 16 и клиническая больница скорой медицинской помощи. Как многопрофильные медучреждения они будут оказывать медицинские услуги на высоком уровне благодаря подписанным с НСЗУ мощным пакетам на финансирование, в том числе и для приобретения современного медицинского оборудования. Словом, качество предоставления медицинских услуг не пострадает, а только улучшится", - добавил Андрей Бабский.
Чиновник также добавил, что в результате реорганизации город получит экономию в свыше 30 млн грн бюджетных средств.
"Подчеркиваю, что в настоящее время указанные изменения не коснутся медицинских работников - они остаются работать. Сократят только администрацию медучреждений. Соответствующее решение согласовано с руководством упомянутых больниц, депутатским корпусом, профильной комиссией горсовета, и его проект будет вынесен на ближайшее заседание сессии 27 января", - резюмировали в горсовете.
Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре продолжается конкурс по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования. Перевозчиков будут выбирать на 16 маршрутах.
Кроме того, РБК-Украина писало, что 22 января в Днепре состоялась очередная проверка санитарного и технического состояния городских автобусов. Такие рейды проводятся каждые три месяца.