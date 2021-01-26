В Днепре реорганизуют некоторые медицинские учреждения в рамках медреформы

Фото: Андрей Бабский (пресс-служба горсовета)

В результате реорганизации город получит экономию в свыше 30 млн грн бюджетных средств

В Днепре проведут реорганизацию некоторых медицинских учреждений. Это должно повысить качество их услуг.

Об этом сообщил заместитель городского головы, директор департамента охраны здоровья населения Днепропетровского горсовета Андрей Бабский во время пресс-конференции.

В частности, объединят:

городскую клиническую больницу № 2, городские поликлиники № 1, № 2, № 6 и стоматологическую поликлинику № 2 присоединят к клинической больнице скорой медицинской помощи;

городскую клиническую больницу № 8 - к городской клинической больнице № 4;

городские клинические больницы № 9 и № 11 - к городской клинической больнице № 6;

городскую больницу № 12 и городскую поликлинику № 4 - к городской клинической больнице № 16;

городскую детскую клиническую больницу № 5 - в городской детской клинической больнице № 6.

По словам Бабского, объединение больниц - требование медицинской реформы. В то же время медработники будут работать, а качество медицинского обеспечения и услуг для пациентов Днепра не пострадает, а наоборот - значительно улучшится благодаря более мощному финансированию НСЗУ.

"Как известно, на сегодня лечебные заведения как коммунальные некоммерческие предприятия заключают договоры с НСЗУ для получения финансирования. Крупные больницы получают мощное финансирование. Некоторые из них даже вдвое-втрое больше, чем когда была субвенция из государственного бюджета. В то же время небольшие больницы, в том числе и поликлиники, сейчас значительно недофинансированы. Поэтому объединение лечебных учреждений позволит, так сказать, спасти наши небольшие больницы. В результате в городе будут четыре большие мощные медицинские объединения - это больницы № 4, № 6, № 16 и клиническая больница скорой медицинской помощи. Как многопрофильные медучреждения они будут оказывать медицинские услуги на высоком уровне благодаря подписанным с НСЗУ мощным пакетам на финансирование, в том числе и для приобретения современного медицинского оборудования. Словом, качество предоставления медицинских услуг не пострадает, а только улучшится", - добавил Андрей Бабский.

Чиновник также добавил, что в результате реорганизации город получит экономию в свыше 30 млн грн бюджетных средств.

"Подчеркиваю, что в настоящее время указанные изменения не коснутся медицинских работников - они остаются работать. Сократят только администрацию медучреждений. Соответствующее решение согласовано с руководством упомянутых больниц, депутатским корпусом, профильной комиссией горсовета, и его проект будет вынесен на ближайшее заседание сессии 27 января", - резюмировали в горсовете.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре продолжается конкурс по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования. Перевозчиков будут выбирать на 16 маршрутах.

Кроме того, РБК-Украина писало, что 22 января в Днепре состоялась очередная проверка санитарного и технического состояния городских автобусов. Такие рейды проводятся каждые три месяца.