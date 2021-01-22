В Днепре проверяют санитарное и техническое состояние автобусов

Фото: автобусы в Днепре (пресс-служба горсовета)

По результатам сегодняшней проверки было выявлено более 20 нарушений

В Днепре состоялась очередная проверка санитарного и технического состояния городских автобусов. Такие рейды проводятся каждые три месяца.

Об этом сообщил специалист сектора контроля и мониторинга выполнения договорных обязательств отдела пассажирских перевозок управления транспорта департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепропетровского горсовета Иван Васючков.

По его словам, в течение двух недель планируют проверить свыше 100 маршрутов Днепра. Начали с автобусов № 115, 21, 22, 43, 64, 35, 38, 57-А, 136, 88, 91.

"По результатам сегодняшней проверки было выявлено более 20 нарушений. В основном это неудовлетворительное санитарное состояние: грязные машины и грязь в салонах. Три автобуса сняли с маршрутов, всем остальным выдвинем письменные требования на устранение недостатков со сроком в неделю. Через две недели будет повторная проверка этих автобусов", - сказал Васючков.

Транспортные средства осматривают на техническую исправность, соблюдение санитарных норм, у водителей спрашивают о наличие необходимой документации и т.д. Общее количество пунктов в акте проверки - 22.

На основании проверок перевозчикам предъявляют требования для устранения недостатков. С теми, кто игнорирует замечания, договоры расторгаются. В прошлом году право на обслуживание маршрутов потеряли 12 перевозчиков.

"Недостатки автобуса, на котором я работаю, - это несколько расшатанных сидений и отсутствие муляжного фонарика. Это не критично, поэтому я остаюсь на маршруте. В течение недели все будет исправлено. Более серьезных нарушений лично у меня не было. Считаю, что проверка прошла хорошо", - рассказал о результатах рейда водитель автобуса № 115.

Пользу проверок отмечают и жители города, которые часто пользуются общественным транспортом.

"Я считаю, что такие проверки держат водителей в тонусе, а городской власти предоставляют возможность понимать реальное состояние общественного транспорта. Для пассажиров - лучше, ведь когда авто в надлежащем состоянии, то можно быть спокойными за свою безопасность во время переездов", - рассказал днепрянин Дмитрий Николаевич.

Напомним, ранее в Днепре презентовали проект "Комплексной программы экологической безопасности и внедрения устойчивого развития" на 2021-2025 гг. Он предусматривает как глобальные мероприятия с участием крупных промышленных предприятий города, так и локальные, как борьба с подтоплениями на отдельных улицах.