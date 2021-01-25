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В Днепре продолжается конкурс по выбору перевозчиков на 16 автобусных маршрутов города

Днепр, Понедельник 25 января 2021 15:15
В Днепре продолжается конкурс по выбору перевозчиков на 16 автобусных маршрутов города
Фото: Иван Васючков (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

В Днепре продолжается конкурс по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования. Перевозчиков будут выбирать на 16 маршрутах.

Об этом сообщил специалист сектора контроля и мониторинга выполнения договорных обязательств отдела пассажирских перевозок управления транспорта департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепропетровского горсовета Иван Васючков.

По его словам, перевозчиков выбирают на таких маршрутах: № 34, № 37, № 40, № 45, № 56, № 57, № 64 (№ 64-Г), № 66, № 76, № 79, № 111, № 116, № 122, № 126, № 127, № 153.

"25 января в помещении управления транспорта департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровской горсовета состоялся второй этап (первый - подача документов) - открытие конвертов с пометкой № 1, содержащие конкурсные предложения автопредприятий. В частности, там есть информация об АТП, подвижной состав, предлагаемый для обслуживания маршрутов, сертификаты соответствия на транспортные средства. Всего в профильный департамент поступило 16 предложений от автопредприятий", - сообщил Васючков.

Достоверность представленной информации будут проверять до 17 февраля, а уже 19-го состоится третий этап конкурса, где будут открыты конверты с пометкой № 2. Они содержат информацию о маршруте, который планирует обслуживать автопредприятие.

"Есть вероятность, что несколько автотранспортных предприятий подавали документы на один и тот же маршрут. Тогда 19 февраля между ними будет происходить конкурентная борьба. Если на какие-то маршруты города не будет претендентов или предприятия не будут соответствовать требованиям, то эти маршруты будут участвовать в следующем конкурсе", - добавил Иван Васючков.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 22 января в Днепре состоялась очередная проверка санитарного и технического состояния городских автобусов. Такие рейды проводятся каждые три месяца.

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