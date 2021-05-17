В Днепре разоблачили интернет-мошенников: присваивали деньги иностранцев с помощью фишинга

Сотрудники Департамента киберполиции НПУ разоблачили в Днепропетровской области интернет-мошенников, которые похищали деньги у иностранцев с помощью фишинга. Трое молодых людей создали около десяти фиктивных зарубежных онлайн-площадок объявлений.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
Отмечается, что задержаны трое 19-летних местных жителей. Они создали около десяти фишинговых сайтов, которые полностью повторяли дизайн иностранных интернет-площадок объявлений. Заходившие на них пользователи из стран Европы и Америки вводили свои банковские данные для расчета.
В дальнейшем полученные банковские реквизиты пользователей интернет-мошенники "привязывали к системе бесконтактной оплаты на телефонах". Со счетов пострадавших злоумышленники оплачивали покупки в магазинах бытовой техники.
По месту жительства подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты мобильные телефону, компьютерная техника и банковские карты. Они направлены на экспертизу.
Правоохранители устанавливают круг обманутых интернет-мошениками. По предварительной информации, с помощью фишинга они похитили у иностранцев более миллиона гривен.
В отношении фигурантов открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам) УК Украины. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.
В Киберполиции напомнили об опасности фишинговых ресурсов и рекомендовали придерживаться следующих мер безопасности:
Фото: задержание интернет-мошенников в Днепре (npu.gov.ua)
Напомним, накануне, 17 мая, правоохранители в Виннице задержали банду мошенников, обманувшую агрофирмы в нескольких регионах Украины на миллионы гривен. В ходе обысков у них изъяты четыре пистолета и деньги.
Отметим, в конце апреля правоохранители задержали двух мошенников, которые за денежное вознаграждение в сумме 220 тысяч долларов США пообещали гражданину решить вопрос о назначении его на должность начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области. Один из преступников позиционировал себя лицом, которое в ближайшее время будет назначено на должность министра внутренних дел.
РБК-Украина писало, что ранее правоохранители задержали в Киеве мошенника, который фиктивно женил иностранцев с украинками для переправки их в Европу. За свои услуги 27-летний мужчина брал 3,5 тысячи долларов.