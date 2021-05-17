В Днепре разоблачили интернет-мошенников: присваивали деньги иностранцев с помощью фишинга

Отмечается, что задержаны трое 19-летних местных жителей. Они создали около десяти фишинговых сайтов, которые полностью повторяли дизайн иностранных интернет-площадок объявлений. Заходившие на них пользователи из стран Европы и Америки вводили свои банковские данные для расчета.

В дальнейшем полученные банковские реквизиты пользователей интернет-мошенники "привязывали к системе бесконтактной оплаты на телефонах". Со счетов пострадавших злоумышленники оплачивали покупки в магазинах бытовой техники.

По месту жительства подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты мобильные телефону, компьютерная техника и банковские карты. Они направлены на экспертизу.

Правоохранители устанавливают круг обманутых интернет-мошениками. По предварительной информации, с помощью фишинга они похитили у иностранцев более миллиона гривен.

В отношении фигурантов открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам) УК Украины. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.

В Киберполиции напомнили об опасности фишинговых ресурсов и рекомендовали придерживаться следующих мер безопасности:

не переходить по подозрительным гиперссылкам, присланными посторонними;

для онлайн-шоппинга использовать только проверенные ресурсы;

внимательно проверять URL-адрес нужного сайта - ведь один лишний символ может означать, что вы попали на фишинговый сайт;

никому не сообщать данные карты, пароли и другие данные, которые могут использоваться для подтверждения платежей;

при покупке на платформе объявлений, обсуждать детали сделки только в чате этой платформы и не переходить в мессенджеры.

Фото: задержание интернет-мошенников в Днепре (npu.gov.ua)