Банду мошенников задержали в Виннице: обманули агрофирмы на миллионы гривен
Правоохранители в Виннице задержали банду мошенников, обманувшую агрофирмы в нескольких регионах Украины на миллионы гривен. В ходе обысков у них изъяты четыре пистолета и деньги.
Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.
Спецоперация по задержанию мошенников в Виннице прошла 14 мая при поддержке бойцов подразделения КОРД. Злоумышленников "взяли" при возвращении в областной центр после совершения ими очередной сделки в Хмельницкой области.
По версии следствия, преступная группа действовала под видом представителей продавца зерна и получив деньги от покупателя скрывались. В итоге агропредприятие оставалось без денег и продукции.
По месту проживания фигурантов проведены обыски, в ходе которых изъяты четыре пистолета, три единицы холодного оружия, предмет, похожий на гранату, мобильные телефоны, банковские карты, наличные деньги и черновые записи.
Задержанным объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Преступникам до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие будет ходатайствовать в суде об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Фото: задержание мошенников в Виннице (mvs.gov.ua)
Напомним, в конце апреля правоохранители задержали двух мошенников, которые за денежное вознаграждение в сумме 220 тысяч долларов США пообещали гражданину решить вопрос о назначении его на должность начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области. Один из преступников позиционировал себя лицом, которое в ближайшее время будет назначено на должность министра внутренних дел.
Отметим, ранее правоохранители задержали в Киеве мошенника, который фиктивно женил иностранцев с украинками для переправки их в Европу. За свои услуги 27-летний мужчина брал 3,5 тысячи долларов.