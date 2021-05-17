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Банду мошенников задержали в Виннице: обманули агрофирмы на миллионы гривен

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Винница, Понедельник 17 мая 2021 14:49
Банду мошенников задержали в Виннице: обманули агрофирмы на миллионы гривен Фото: задержание мошенников в Виннице (mvs.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правоохранители в Виннице задержали банду мошенников, обманувшую агрофирмы в нескольких регионах Украины на миллионы гривен. В ходе обысков у них изъяты четыре пистолета и деньги.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

Спецоперация по задержанию мошенников в Виннице прошла 14 мая при поддержке бойцов подразделения КОРД. Злоумышленников "взяли" при возвращении в областной центр после совершения ими очередной сделки в Хмельницкой области.

По версии следствия, преступная группа действовала под видом представителей продавца зерна и получив деньги от покупателя скрывались. В итоге агропредприятие оставалось без денег и продукции.

По месту проживания фигурантов проведены обыски, в ходе которых изъяты четыре пистолета, три единицы холодного оружия, предмет, похожий на гранату, мобильные телефоны, банковские карты, наличные деньги и черновые записи.

Задержанным объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Преступникам до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие будет ходатайствовать в суде об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: задержание мошенников в Виннице (mvs.gov.ua)

Напомним, в конце апреля правоохранители задержали двух мошенников, которые за денежное вознаграждение в сумме 220 тысяч долларов США пообещали гражданину решить вопрос о назначении его на должность начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области. Один из преступников позиционировал себя лицом, которое в ближайшее время будет назначено на должность министра внутренних дел.

Отметим, ранее правоохранители задержали в Киеве мошенника, который фиктивно женил иностранцев с украинками для переправки их в Европу. За свои услуги 27-летний мужчина брал 3,5 тысячи долларов.

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