УДніпрі викрили інтернет-шахраїв: привласнювали гроші іноземців за допомогою фішингу

Співробітники Департаменту кіберполіції НПУ викрили в Дніпропетровській області інтернет-шахраїв, які викрадали гроші в іноземців за допомогою фішингу. Троє молодих людей створили близько десяти фіктивних зарубіжних онлайн-майданчиків оголошень.
Про це повідомила прес-служба Національної поліції України.
Зазначається, що затримано трьох 19-річних місцевих жителів. Вони створили близько десяти фішингових сайтів, які повністю повторювали дизайн іноземних інтернет-майданчиків оголошень. Заходили на них користувачі з країн Європи та Америки вводили свої банківські дані для розрахунку.
Надалі отримані банківські реквізити користувачів інтернет-шахраї "прив'язували до системи безконтактної оплати на телефонах". З рахунків постраждалих зловмисники оплачували покупки в магазинах побутової техніки.
За місцем проживання підозрюваних проведено обшуки, в ході яких вилучено мобільні телефони, комп'ютерну техніку та банківські картки. Вони направлені на експертизу.
Правоохоронці встановлюють коло ошуканих інтернет-шахраями. За попередньою інформацією, за допомогою фішингу вони викрали в іноземців понад мільйон гривень.
Відносно фігурантів відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків) КК України. Вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання запобіжного заходу.
У кіберполіції нагадали про небезпеку фішингових ресурсів і рекомендували дотримуватися наступних заходів безпеки:
Фото: затримання інтернет-шахраїв у Дніпрі (npu.gov.ua)
Нагадаємо, напередодні, 17 травня, правоохоронці у Вінниці затримали банду шахраїв, що обдурила агрофірми в декількох регіонах України на мільйони гривень. В ході обшуків у них вилучено чотири пістолети і гроші.
Відзначимо, в кінці квітня правоохоронці затримали двох шахраїв, які за грошову винагороду в сумі 220 тисяч доларів США пообіцяли громадянину вирішити питання про призначення його на посаду начальника Головного управління Нацполіції в Київській області. Один із злочинців позиціонував себе особою, яка найближчим часом буде призначена на посаду міністра внутрішніх справ.
РБК-Україна писало, що раніше правоохоронці затримали в Києві шахрая, який фіктивно одружив іноземців з українками для переправлення їх до Європи. За свої послуги 27-річний чоловік брав 3,5 тисячі доларів.