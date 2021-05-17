УДніпрі викрили інтернет-шахраїв: привласнювали гроші іноземців за допомогою фішингу

Зазначається, що затримано трьох 19-річних місцевих жителів. Вони створили близько десяти фішингових сайтів, які повністю повторювали дизайн іноземних інтернет-майданчиків оголошень. Заходили на них користувачі з країн Європи та Америки вводили свої банківські дані для розрахунку.

Надалі отримані банківські реквізити користувачів інтернет-шахраї "прив'язували до системи безконтактної оплати на телефонах". З рахунків постраждалих зловмисники оплачували покупки в магазинах побутової техніки.

За місцем проживання підозрюваних проведено обшуки, в ході яких вилучено мобільні телефони, комп'ютерну техніку та банківські картки. Вони направлені на експертизу.

Правоохоронці встановлюють коло ошуканих інтернет-шахраями. За попередньою інформацією, за допомогою фішингу вони викрали в іноземців понад мільйон гривень.

Відносно фігурантів відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків) КК України. Вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання запобіжного заходу.

У кіберполіції нагадали про небезпеку фішингових ресурсів і рекомендували дотримуватися наступних заходів безпеки:

не переходити за підозрілими гіперпосиланнями, надісланими сторонніми;

для онлайн-шопінгу використовувати тільки перевірені ресурси;

уважно перевіряти URL-адресу потрібного сайту - адже один зайвий символ може означати, що Ви потрапили на фішинговий сайт;

нікому не повідомляти дані карти, паролі та інші дані, які можуть використовуватися для підтвердження платежів;

при покупці на платформі оголошень, обговорювати деталі угоди тільки в чаті цієї платформи і не переходити в месенджери.

Фото: затримання інтернет-шахраїв у Дніпрі (npu.gov.ua)