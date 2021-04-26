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В Днепре презентовали единственный в Украине телескопический манипулятор для удаления аварийных деревьев

Новина українською → Днепр, Понедельник 26 апреля 2021 14:07
В Днепре презентовали единственный в Украине телескопический манипулятор для удаления аварийных деревьев Фото: в Днепре презентовали телескопический манипулятор для удаления аварийных деревьев (пресс-служба горсовет)
Автор: РБК-Украина

В Днепре презентовали современный высокопроизводительный телескопический манипулятор для удаления аварийных деревьев. В Европе таких авто около десяти, а в Украине пока это первая машина.

Об этом сообщил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко в понедельник, 26 апреля.

По его словам, среди ее основных преимуществ - способность удалять крупногабаритные деревья без привлечения дополнительной техники и альпинистов. Отныне на такие работы у коммунальщиков уходит значительно меньше времени, а сам процесс удаления деревьев стал более безопасным.

"Благодаря такой современной технике можем удалять деревья любой высоты без привлечения вышки, кранов и тому подобное. Сам процесс достаточно быстрый независимо от того есть ли рядом линии электропередач. Например, если раньше на удаление большого дерева необходимо было до 5-6 часов, то сейчас - 45 минут. Спиленная ветка плавно опускается. А раньше были такие случаи, когда ветка падала с высоты на асфальт и наносила повреждения. Словом, сейчас этот процесс максимально быстрый и безопасный. В планах на этот год удалить 2,5 тыс. сухих и аварийных деревьев, взамен высадить - 10, 5 тыс. новых", - рассказал заместитель городского головы.

В Днепре презентовали единственный в Украине телескопический манипулятор для удаления аварийных деревьев

Удаленное дерево сразу попадает в мощную дробилку на переработку.

Телескопический манипулятор с поворотной платформой Bobcat TR60.250 способен поднимать грузы на высоту до 25 метров. Оснащенный выносными опорами подъемник обеспечивает отличную безопасность и устойчивость во время проведения работ.

Напомним, ранее мэр Днепра Борис Филатов сообщал, что вместо старых аварийных деревьев в Днепре будет появляться больше новых зеленых насаждений.

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