Филатов: озеленение Днепра - системная работа, к которой приобщается не только мэрия

Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов во время акции по озеленению нового сквера в Новокодацком районе, передает пресс-служба.

"Деревья высаживали всегда, впрочем, сейчас мы сосредоточены на том, чтобы делать это централизованно - силами соответствующих департаментов, неравнодушных горожан, бизнеса. Эта работа системная. Важно, когда люди, наши земляки, также приобщаются к этому", - сказал мэр Днепра Борис Филатов, который также присоединился к акции по озеленению.

Новый сквер располагается по улице Новоорловской, 1-А - возле УВК № 59.

В сквере высадят клены, ясени и дубы.

В целом во время проведения акции "Днепр цветущий" силами городской власти, представителей общественности, бизнеса и неравнодушных днепрян высадят более 10 тыс. деревьев и кустов.