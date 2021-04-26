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У Дніпрі презентували єдиний в Україні телескопічний маніпулятор для видалення аварійних дерев

Новость на русском → Дніпро, Понеділок 26 квітня 2021 14:07
У Дніпрі презентували єдиний в Україні телескопічний маніпулятор для видалення аварійних дерев Фото: у Дніпрі презентували телескопічний маніпулятор для видалення аварійних дерев (прес-служба міськрада)
Автор: РБК-Україна

У Дніпрі презентували сучасну високопродуктивний телескопічний маніпулятор для видалення аварійних дерев. В Європі таких авто близько десяти, а в Україні поки що це перша машина.

Про це повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко у понеділок, 26 квітня.

За його словами, серед її основних переваг - здатність видаляти великогабаритні дерева без залучення додаткової техніки та альпіністів. Відтепер на такі роботи у комунальників йде значно менше часу, а сам процес видалення дерев став більш безпечним.

"Завдяки такій сучасній техніці можемо видаляти дерева будь-якої висоти без залучення вишки, кранів тощо. Сам процес досить швидкий незалежно від того чи є поруч лінії електропередач. Наприклад, якщо раніше на видалення великого дерева необхідно було до 5-6 годин, то зараз - 45 хвилин. Спиляна гілка плавно опускається. А раніше були такі випадки, коли гілка падала з висоти на асфальт і завдавала пошкодження. Словом, зараз цей процес - максимально швидкий і безпечний. У планах на цей рік видалити 2,5 тис. сухих й аварійних дерев, натомість висадити - 10, 5 тис. нових", - розповів заступник міського голови.

У Дніпрі презентували єдиний в Україні телескопічний маніпулятор для видалення аварійних дерев

Видалене дерево одразу потрапляє до потужної дробарки на переробку.

Телескопічний маніпулятор з поворотною платформою Bobcat TR60.250 здатний підіймати вантажі на висоту до 25 метрів. Оснащений виносними опорами підйомник забезпечує відмінну безпеку і стійкість під час проведення робіт.

Нагадаємо, раніше мер Дніпра Борис Філатов повідомляв, що замість старих аварійних дерев у Дніпрі буде з’являтись більше нових зелених насаджень.

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