ru ua
Сб, 05 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Дніпрі поліція спіймала 15 диверсантів. Не можуть навіть правильно вимовити назву міста

Новость на русском →
Дніпро, П'ятниця 04 березня 2022 22:31
У Дніпрі поліція спіймала 15 диверсантів. Не можуть навіть правильно вимовити назву міста У Дніпрі поліція затримала 15 диверсантів (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Дніпрі Національна поліція за два дні виявила 15 осіб, які підозрюються в активній диверсійній роботі на країну-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

"За 3 та 4 березня в області затримано 15 осіб, які підозрюються в активній диверсійній роботі на країну-агресора. В області ворог збирає дані про місце розташування площ, мостів, будівель органів влади та інших стратегічних об'єктів. Під час перевірки в телефонах затриманих знаходять фотографії цих місць, а також озброєних росіян, листування, відео проросійського характеру та інші речі, які підтверджують зв'язок з ворожими спецслужбами", - йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що одна із затриманих жінок не змогла назвати правильно місто (Дніпро чи Дніпропетровськ), прізвище мера. У деяких підозрюваних виявили фальшиві документи.

У двох районах були виявлені два мародери - вони обікрали будинок і торгову точку.

За законами воєнного часу їх чекає дуже суворе покарання.

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Верховній Раді посилили покарання за мародерство.

Всі оперативні новини про події в Україні - читайте в нашій онлайн-трансляції.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДРГ Мародерство Дніпро
NEWS
НАТО дало "зелене світло" для подальшого бомбардування українських міст, - Зеленський
НАТО дало "зелене світло" для подальшого бомбардування українських міст, - Зеленський
DAILY
Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна