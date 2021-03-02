В Днепре пациент с коронавирусом пытался совершить суицид

По его словам, 54-летнего мужчину 12 февраля доставили в отделение для COVID-больных одной из больниц города. У него были поражены легкие на 95% и двусторонний пневмоторакс. Пациента впоследствии прооперировали и установили два дренажа.

"Не выдержав страданий, пациент решил покончить с собой. Добыв нож, пытался перерезать себе горло. Врачам удалось вовремя остановить кровотечение", - написал Рыженко.

Он также добавил, что в субботу мужчину доставили в больницу имени Мечникова.

"Наши ЛОР-хирурги зашили порез. Сейчас пациент в крайне тяжелом состоянии. В реанимации, на аппарате ИВЛ", - сообщил главный врач.