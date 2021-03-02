UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Днепре пациент с коронавирусом пытался совершить суицид

Автор: Андрей Козловский

В Днепре пациент с тяжелой формой коронавируса пытался перерезать себе горло. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Об этом сообщил главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.

По его словам, 54-летнего мужчину 12 февраля доставили в отделение для COVID-больных одной из больниц города. У него были поражены легкие на 95% и двусторонний пневмоторакс. Пациента впоследствии прооперировали и установили два дренажа.

"Не выдержав страданий, пациент решил покончить с собой. Добыв нож, пытался перерезать себе горло. Врачам удалось вовремя остановить кровотечение", - написал Рыженко.

Он также добавил, что в субботу мужчину доставили в больницу имени Мечникова.

"Наши ЛОР-хирурги зашили порез. Сейчас пациент в крайне тяжелом состоянии. В реанимации, на аппарате ИВЛ", - сообщил главный врач.

Напомним, в Харькове женщина, которая ранее переболела COVID-19, упала с шестого этажа здания Госпрома. От полученных травм она погибла на месте происшествия.

Также РБК-Украина писало, что в Киевской городской клинической больнице №12 совершила самоубийство женщина, которая лечилась от коронавируса.

Кроме того, в Сумской области в одной из больниц Глуховского района произошло самоубийство пациентки с подтвержденным COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины суицид
Читайте также
Поддержка психического здоровья населения должна быть в COVID-протоколах, - ВОЗ
Прогноз погоды