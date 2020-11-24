В Харькове переболевшая COVID-19 совершила суицид

Фото: девушка в маске (pixabay.com)

В Харькове женщина, которая ранее переболела COVID-19, упала с шестого этажа здания Госпрома. От полученных травм она погибла на месте происшествия.

Об этом сообщает "Суспильне".

Как сообщается, тело погибшей женщины обнаружили работники учреждения. По предварительным данным, ей было 52 года и она работала в управлении Пенсионного фонда на шестом этаже.

Пресс-секретарь Харьковской полиции Елена Баранник сообщила, что правоохранители провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства и опросили свидетелей. После этого, следователи Шевченковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Напомним, в Киевской городской клинической больнице №12 совершила самоубийство женщина, которая лечилась от коронавируса.

Кроме того, в Сумской области 11 ноября в одной из больниц Глуховского района произошло самоубийство пациентки с подтвержденным COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что в октябре за одну неделю произошли два случая самоубийства пациентов с COVID-19 в больницах Киева. Оба пациенты выпрыгнули в окно и погибли от полученных травм.