У Дніпрі пацієнт з коронавірусом намагався вчинити суїцид

У Дніпрі пацієнт з тяжкою формою коронавірусу намагався перерізати собі горло. Зараз він знаходиться в важкому стані в реанімації.
Про це повідомив головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, 54-річного чоловіка 12 лютого доставили у відділення для COVID-хворих до однієї з лікарень міста. У нього були вражені легені на 95% і двосторонній пневмоторакс. Пацієнта згодом прооперували і встановили два дренажу.
"Не витримавши страждань, пацієнт вирішив покінчити з собою. Здобувши ніж, намагався перерізати собі горло. Лікарям вдалося вчасно зупинити кровотечу", - написав Риженко.
Він також додав, що в суботу чоловіка доставили в лікарню імені Мечникова.
"Наші ЛОР-хірурги зашили поріз. Зараз пацієнт у вкрай важкому стані. В реанімації, на апараті ШВЛ", - повідомив головний лікар.
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