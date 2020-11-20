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В Киеве произошло очередное самоубийство больного с COVID

Киев, Пятница 20 ноября 2020 16:43
В Киеве произошло очередное самоубийство больного с COVID
Фото: девушка в маске (pixabay.com)
Автор: Лера Полищук

В Киевской городской клинической больнице №12 совершила самоубийство женщина. Она лечилась от коронавируса.

Об этом РБК-Украина сообщили в полиции Киева.

В полиции уточнили, что женщина была 1942 года рождения.

Полиция открыла уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство" с пометкой "Самоубийство".

Отметим, что это уже пятый случай самоубийства в Киеве с сентября среди больных коронавирусом.

Напомним, в октябре в инфекционных отделениях двух киевских больниц два пациента совершили самоубийства.

Кроме того, за минувшие сутки в Украине подтвердили более 14 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Из них 1 391 - в Киеве.

Добавим, что Украина планирует купить вакцину от коронавируса для 20 млн населения страны. Эту вакцину хотят купить отдельно от той, которую бесплатно получат в рамках глобального механизма COVAX.

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Новости Украины Происшествия КиевсамоубийствопроисшествиеКоронавирус

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