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В Днепре ограничили работу общественного транспорта на Пасху

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 16:53
В Днепре ограничили работу общественного транспорта на Пасху
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В транспорт будут пускать только граждан со специальной справкой

В Днепре ввели ограничения на работу общественного транспорта на период Пасхальных праздников с целью предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепра Игорь Маковцев заявил, что для проезда в общественном транспорте в период с 18 до 20 апреля необходимо будет иметь дополнительную справку. Справка будет содержать информацию о том, что лицо направляется на работу или с работы.

Отмечается, что ограничения продлятся с 13:00 18 апреля до 06:00 20 апреля. Справка должна быть подтверждена подписью и печатью, а также должна содержать название организации, ее адрес, ФИО работника, дату и непосредственное время приезда и ухода с работы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернополе усилили карантинные ограничения. В частности, запретили работу уличных автоматов самообслуживания, продажу мороженого и напитков через мелко-розничную торговлю, а также посещение кладбищ.

Также на период Пасхальных праздников карантин ужесточили в Запорожской области. На праздники решили закрыть въезд в Запорожье, Бердянск, Мелитополь и Энергодар. Проезд будет разрешен только медицинскому транспорту.

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