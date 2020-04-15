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В Запорожской области ужесточают карантин: на праздники закроют четыре города

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 15:38
В Запорожской области ужесточают карантин: на праздники закроют четыре города
Фото: Виталий Туринок (1news.zp.ua)

Запорожье, Бердянск, Мелитополь и Энергодар закроют на въезд и выезд

На период Пасхальных праздников в Запорожской области усилят карантинные ограничения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА.

Так, на праздники закроют на въезд четыре города: Запорожье, Бердянск, Мелитополь и Энергодар. Населенные пункты определены руководством области как карантинные зоны.

"На праздничные дни въезд и выезд в карантинные зоны будет запрещен. Проезд будет возможен только для медицинского транспорта и тех, кто поставляет необходимые товары или материалы. Все, кто не имеет прописки и захочет въехать в города, не смогут этого сделать", - заявил глава ОГА Виталий Туринок.

По состоянию на утро, в Запорожской области зафиксировано 99 случаев заболевания коронавирусом и две смерти от инфекции. Первый летальный случай в Запорожье был зафиксирован 14 апреля. Большинство инфицированных находится на самоизоляции. COVID-19 подозревают в 250 жителей региона.

В целом, в Украине коронавирус подтвердили уже у 3764 граждан. За сутки заразились почти 400 украинцев.

Напомним, в Министерстве здравоохранения допустили смягчение карантина в Украине через неделю после Пасхи.

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