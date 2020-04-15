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У Дніпрі обмежили роботу громадського транспорту на Великдень

Новини » Коронавірус     15.04.2020 - 16:53
У Дніпрі обмежили роботу громадського транспорту на Великдень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В транспорт будуть пускати тільки громадян зі спеціальною довідкою

У Дніпрі ввели обмеження на роботу громадського транспорту на період Великодніх свят з метою запобігання поширенню коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Директор департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпра Ігор Маковцев заявив, що для проїзду в громадському транспорті в період з 18 до 20 квітня необхідно буде мати додаткову довідку. Довідка буде містити інформацію про те, що особа направляється на роботу або з роботи.

Зазначається, що обмеження триватимуть з 13:00 18 квітня до 06:00 20 квітня. Довідка має бути підтверджена підписом і печаткою, а також повинна містити назву організації, її адреса, ПІБ працівника, дату і безпосереднє час приїзду і виходу з роботи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Тернополі посилили карантинні обмеження. Зокрема, заборонили роботу вуличних автоматів самообслуговування, продаж морозива і напоїв через дрібно-роздрібну торгівлю, а також відвідування кладовищ.

Також на період Великодніх свят карантин посилили в Запорізькій області. На свята вирішили закрити в'під'їзд до Запоріжжя, Бердянська, Мелітополя та Енергодара. Проїзд буде дозволено тільки медичного транспорту.

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