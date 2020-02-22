В Днепре ночью горела многоэтажка

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Из здания эвакуировали 10 жильцов

В Днепре ночью 22 февраля произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Роторной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По данным службы, возгорание произошло около 4 часов ночи в подвале многоэтажки в Самарском районе города. Спасатели установили, что горел мусор на площади 5 квадратных метров.

Отмечается, что из задымленной зоны на свежий воздух были эвакуированы 10 жильцов дома. Состояние здоровья эвакуированных удовлетворительное, в госпитализации никто не нуждался. В результате инцидента погибших и пострадавших нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Павлоград Днепропетровской области вечером 21 февраля произошел пожар в общежитии на улице Строительной. Огонь возник в жилой комнате на 4-м этаже здания. Пожарные спасли 10 жильцов общежития, из них 3 ребенка.

Также РБК-Украина писало, что в Хмельницком квартире пятиэтажного жилого дома произошел пожар. Спасатели эвакуировали из здания более 40 человек, трое из них - дети.

Кроме того, в Николаевской области произошел пожар в дачном доме на улице Дачной садового общества "Нива". В результате пожара погибли двое людей.