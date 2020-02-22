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В Днепропетровской области горело общежитие, спасатели эвакуировали людей

Новости » Происшествия     22.02.2020 - 01:27
В Днепропетровской области горело общежитие, спасатели эвакуировали людей
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Также из пожара в Павлограде спасены трое детей

В городе Павлоград (Днепропетровская область) вечером пятницу, 21 февраля, произошел пожар в общежитии на улице Строительная. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям в области (ГСЧС).

На место пожара после получения вызова отправились спасатели двух пожарных частей. На месте происшествия они установили, что огонь возник в жилой комнате на 4 этаже.

"Пожарные спасли 10 жильцов общежития, из них 3 ребенка. Состояние здоровья удовлетворительное, не госпитализированы. Погибших и пострадавших нет", - отметили в ГСЧС.

Огонь уничтожил домашние вещи в комнате на 4 этаже, а также повредил окно комнаты на 5 этаже и перекрытие крыши общежития. Причины пожара устанавливаются.

Фото: пожар в общежитии (ГСЧС)

Напомним, недавно в Хмельницком в квартире пятиэтажного жилого дома произошел пожар, спасатели эвакуировали более 40 человек.

Ранее в Николаевской области произошел пожар в дачном доме на ул. Дачной садового общества "Нива", в результате которого погибли двое людей.

Также в Днепре произошел пожар в общежитии на Слобожанском проспекте.

В Черниговской области произошел пожар на нефтебазе
Новости Украины пожарГСЧСобщежитие
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