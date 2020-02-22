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У Дніпрі вночі горіла багатоповерхівка

Новини » Надзвичайні події     22.02.2020 - 10:15
У Дніпрі вночі горіла багатоповерхівка
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

З будівлі евакуювали 10 мешканців

У Дніпрі вночі 22 лютого сталася пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Роторній. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними служби, загоряння сталося близько 4-ї години ночі у підвалі багатоповерхівки в Самарському районі міста. Рятувальники встановили, що горіло сміття на площі 5 квадратних метрів.

Зазначається, що з задимленої зони на свіже повітря було евакуйовано 10 мешканців будинку. Стан здоров’я евакуйованих задовільний, госпіталізації ніхто не потребував. Внаслідок інциденту загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у місті Павлоград Дніпропетровської області ввечері 21 лютого сталася пожежа у гуртожитку на вулиці Будівельній. Вогонь виник у житловій кімнаті на 4 поверсі будівлі. Вогнеборці врятували 10 мешканців гуртожитку, з них 3 дитини.

Також РБК-Україна писало, що у Хмельницькому у квартирі п’ятиповерхового житлового будинку сталась пожежа. Рятувальники евакуювали з будівлі понад 40 людей, троє з них - діти.

Крім того, у Миколаївській області сталась пожежа у дачному будинку на вулиці Дачній садового товариства "Нива". В результаті пожежі загинули двоє людей.

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