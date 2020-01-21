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В Днепре в квартире взорвалась граната, есть пострадавшие

Новости » Общество     21.01.2020 - 23:02
В Днепре в квартире взорвалась граната, есть пострадавшие
Иллюстративное фото (УНИАН)

Открыто уголовное производство

В Днепре в квартире взорвалась граната, в результате взрыва пострадали двое людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

На месте взрыва неустановленного предмета работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Отмечается, что в 19.25 в полицию поступило сообщение о том, что по улице Софьи Ковалевской в одной из квартир произошел взрыв.

Как установили правоохранители, предварительно взорвалось самодельное взрывное устройство. В результате 18-летняя девушка и 32-летний мужчина получили телесные повреждения.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 264 Уголовного кодекса Украины (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов). Обстоятельства происшествия устанавливаются.

РБК-Украина писало, что в Запорожье стреляли во владельца одного из ресторанов. Между посетителем и сотрудником заведения возник конфликт, в который вмешался владелец и выпроводил буйного гостя.

Напомним, в Запорожском районе в селе Лежине в результате взрыва гранаты погибли двое мужчин.

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Новости Украины Взрывграната
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