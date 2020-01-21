ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Запорожье посетитель кафе устроил стрельбу

Новости » Происшествия     21.01.2020 - 09:42
В Запорожье посетитель кафе устроил стрельбу
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате стрельбы в Запорожье пострадал человек

В Запорожье стреляли в собственника одного из ресторанов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на местное издание "061".

Сообщается, что в Коммунарском районе города между посетителем и сотрудником заведения возник конфликт, в который вмешался собственник и выпроводил буйного гостя.

Спустя некоторое время, последний выстрелил в собственника кафе из огнестрельного оружия. Пострадавшего госпитализировали, а стрелку удалось скрыться.

Издание, ссылаясь на источники в полиции, сообщает, что по данному факту открыто уголовное производство по признакам ст 115 ч.2 (покушение на убийство), проводятся оперативно-поисковые мероприятия.

Отметим, что на сайте полиции Запорожской области информации о стрельбе нет.

Напомним, в Запорожском районе в селе Лежине в результате взрыва гранаты погибли двое мужчин. Правоохранители установили, что во время употребления спиртных напитков и в результате неосторожного обращения с боеприпасом произошел взрыв.

Также РБК-Украина писало, что в Ровно в ночь на 5 января произошла стрельба возле ночного клуба "Лагуна". Между двумя компаниями возле ночного клуба возник конфликт, в ходе которого один из участников выстрелил в 25-летнего ровенчанина.

Под Запорожьем в результате взрыва гранаты погибли двое людей После обысков в аэропорту Запорожья экс-чиновнику объявили подозрение
Новости Украины ЗапорожьеСтрельба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь